Ведущий жеребьевки ЧМ Кевин Харт: «Я фанат соккера. Поправка: остальной мир называет это футболом. Знаю Месси из-за Джордана, Роналду из-за Карри, я Беллингема из-за Брэди»

Американский комик и актер был ведущим церемонии ФИФА вместе с моделью Хайди Клум. В своей речи он упомянул баскетболистов Майкла Джордана и Стефена Карри, а также бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.
«Как фанат соккера, я горжусь тем, что нахожусь здесь. Погодите, поправка. Мне не следовало говорить “соккер”. Весь остальной мир называет это футболом.
Я знаю Месси из-за Майкла Джордана, я знаю Роналду из-за Стефена Карри, я знаю Беллингема из-за Тома Брэди", — сказал Харт на сцене.
Дональд Трамп: «Для НФЛ надо придумать другое название, это же бессмыслица какая-то. Мы называем футбол соккером, но это и есть футбол».
Жеребьевка группового этапа ЧМ‑2026. Франция, Норвегия и Сенегал попали в группу I, Испания и Уругвай — в группу H, Португалия и Узбекистан — в группу K, Англия и Хорватия — в группу L.