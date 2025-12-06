Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демидов запустил линию одежды. Цены — от 35 до 150 долларов

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов запустил линию одежды, сообщил агент Дэн Мильштейн.

Источник: Спортс"

"Официально — Иван Демидов вступает в модную игру.

Сегодня мы запускаем 93DEMIDOV — собственную линию одежды Ивана, созданную с нуля. Элитные материалы. Чистый дизайн. Аутентичный образ — без уловок и упрощений.

Только что вышла первая коллекция. Успевайте приобрести, пока не закончилось", — написал Мильштейн в X.

Самые дешевые вещи позиции стоят 35 долларов (футболки), самая дорогая — 150 долларов.

В этом сезоне Иван провел 28 матчей, в которых забросил 7 шайбами и сделал 15 ассистов.

Скриншоты: 93demidov.com.