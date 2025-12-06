Ричмонд
Снукер. Чемпионат Великобритании. ½ финала. Селби сыграет с Мерфи, Трамп встретится с Робертсоном

6 декабря на чемпионате Великобритании по снукеру в Йорке пройдут игры ½ финала.

Источник: Спортс"

Снукер.

Чемпионат Великобритании.

Йорк, Англия.

½ финала.

Марк Селби (Англия) — Шон Мерфи (Англия) — 16.00.

Джадд Трамп (Англия) — Нил Робертсон (Австралия) — 16.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество фреймов — 11.