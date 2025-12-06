Снукер. Чемпионат Великобритании. ½ финала. Селби сыграет с Мерфи, Трамп встретится с Робертсоном

Снукер.
Чемпионат Великобритании.
Йорк, Англия.
½ финала.
Марк Селби (Англия) — Шон Мерфи (Англия) — 16.00.
Джадд Трамп (Англия) — Нил Робертсон (Австралия) — 16.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество фреймов — 11.
6 декабря на чемпионате Великобритании по снукеру в Йорке пройдут игры ½ финала.
