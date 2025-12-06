Воспитанник «Кайрата» ведет переговоры с клубом КПЛ

Адахаджиев является воспитанником «Кайрата» и в прошлом выступал за молодёжную сборную Казахстана U-21. Перед нынешним сезоном он перешёл в «Окжетпес» из SD Family и в 24 матчах КПЛ-2025 записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.