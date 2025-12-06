Ричмонд
Воспитанник «Кайрата» ведет переговоры с клубом КПЛ

Полузащитник «Окжетпеса» Адам Адахаджиев рассказал о ситуации вокруг своего будущего в кокшетауском клубе.

Хавбек заявил, что пока не определился, где точно продолжит карьеру, но при этом ведет переговоры с клубом из Кокшетау.

«Пока ничего окончательно не решено — ждём. С “Окжетпесом” поддерживаем контакт, всё находится на стадии переговоров. Есть диалог и с другими клубами. Думаю, к середине месяца определюсь», — цитирует 27-летнего футболиста Legalbet.

Адахаджиев является воспитанником «Кайрата» и в прошлом выступал за молодёжную сборную Казахстана U-21. Перед нынешним сезоном он перешёл в «Окжетпес» из SD Family и в 24 матчах КПЛ-2025 записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.