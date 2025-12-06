Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Венг, Карлссон, Андерссон, Сундлинг, Илар выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
2-й этап.
Тронхейм, Норвегия.
Женщины.
10 км, раздельный старт, свободный стиль.
Начало — 11:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
19. Майя Далквист (Швеция).
23. Анне Кьерсти Калво (Норвегия).
28. Эмма Рибом (Швеция).
30. Катержина Янатова (Чехия).
31. Нура Саннесс (Норвегия).
32. Кертту Нисканен (Финляндия).
34. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).
36. Фрида Карлссон (Швеция).
38. Йонна Сундлинг (Швеция).
40. Моа Илар (Швеция).
42. Тереза Штадлобер (Австрия).
44. Эбба Андерссон (Швеция).
46. Юлие Дривенес (Норвегия).
48. Джесси Диггинс (США).
50. Кристин Фоснес (Норвегия).
52. Хелен Хоффманн (Германия).
54. Криста Пярмякоски (Финляндия).
56. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия).
58. Хайди Венг (Норвегия).
62. Пиа Финк (Германия).