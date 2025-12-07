Кубок чемпионов по регби. «Сексьон Палуаз» сыграет с «Нортгемптоном», «Тулуза» против «Шаркс» и другие матчи

Кубок чемпионов по регби.
Групповой этап.
1-й тур.
Группа 1.
5 декабря.
Сэйл Шаркс (Англия) — Глазго (Шотландия) — 21:26 (14:12).
6 декабря.
Сарацины (Англия) — Клермон (Франция) — 47:10 (26:0).
7 декабря.
Тулуза (Франция) — Шаркс (ЮАР) — 18.15.
Положение в группе: Сарацины — 5 очков (1 игра), Глазго — 5 (1), Сэйл Шаркс — 1 (1), Клермон — 0 (1), Тулуза — 0 (0), Шаркс — 0 (0).
Группа 2.
6 декабря.
Бат (Англия) — Манстер (Ирландия) — 40:14 (35:14).
7 декабря.
Глостер (Англия) — Кастр (Франция) — 18.15.
Эдинбург (Шотландия) — Тулон (Франция) — 20.30.
Положение в группе: Бат — 5 (1), Манстер (Ирландия) — 0 (1), Глостер — 0 (0), Кастр — 0 (0), Эдинбург — 0 (0), Тулон — 0 (0).
Группа 3.
5 декабря.
Авирон Байонн (Франция) — Стормерс (ЮАР) — 17:26 (5:16).
6 декабря.
Ленстер (Ирландия) — Арлекины (Англия) — 45:28 (24:14).
Ла-Рошель (Франция) — Лестер (Англия) — 39:20 (17:13).
Положение в группе: Ла-Рошель — 5 (1), Ленстер — 5 (1), Стормерс — 4 (1), Арлекины — 1 (1), Авирон Байонн — 0 (1), Лестер — 0 (1).
Группа 4.
6 декабря.
Скарлетс (Уэльс) — Бристоль (Англия) — 16:17 (10:12).
Буллс (ЮАР) — Бордо (Франция) — 33:46 (33:22).
7 декабря.
Сексьон Палуаз (Франция) — Нортгемптон (Англия) — 16.00.
Положение в группе: Бордо — 5 (1), Бристоль — 4 (1), Скарлетс — 1 (1), Буллс — 1 (1), Сексьон Палуаз — 0 (0), Нортгемптон — 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.