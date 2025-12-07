Михаил Дегтярев: «Не ожидаю восстановления статуса ОКР на следующей неделе, но возможен ряд решений, которые нас к этому приблизят»

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) проведет заседание 9−10 декабря.
"На заседании исполкома МОК, которое состоится на следующей неделе, я не ожидаю восстановления статуса ОКР, но возможен ряд решений и заявлений, которые нас к восстановлению Олимпийского комитета России приблизят.
Как я уже не раз говорил, двигаемся поступательно, в соответствии со стратегией. Основная задача — обеспечить допуск наших спортсменов и параллельно решать юридические, политические и прочие вопросы", — сказал министр спорта и глава ОКР.
