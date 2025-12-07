Ричмонд
Тренер юниорской сборной России Алия Мустафина получила нейтральный статус

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина получила нейтральный статус.

Сейчас Мустафина занимает пост старшего тренера женской юниорской сборной России.

Всего по состоянию на 7 декабря Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус 258 россиянам и 107 белорусам.