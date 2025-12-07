Михаил Дегтярев: «Поступок Большунова выглядит некрасиво, надо извиниться. Я так понял, он уже извинился»

Большунов после финиша спринта на Кубке России намеренно врезался в соперника — Александра Бакурова, тот получил травму в результате падения на ограждение.
"Кодекс этики российского спорта принят по решению коллегии Минспорта, высшего органа управления, и направлен во все детско-юношеские школы. Он содержит прописные истины, которые надо проговаривать.
А инцидент с Большуновым пусть разбирают в федерации. Это правильно. Спорт — это всегда сильные эмоции, но со стороны, конечно, его поступок выглядит некрасиво, надо извиниться. Я так понял, он уже извинился. Поменьше такого должно быть", — отметил Дегтярев.
Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь.
«Извинения могли бы показать его человечность». Позиция Бакурова, которого сбил Большунов.