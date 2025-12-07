Ричмонд
Казахстан обыграл Украину и сыграет с Мексикой в полуфинале чемпионата мира

Сборная Казахстана по сокке победила команду Украины в четвертьфинале чемпионата мира в мексиканском Канкуне, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии буллитов удачливее оказались казахстанцы — 2:1.

Счёт открыл Денис Хруль на 22-й минуте, а Фарзад Ескелди на 37-й минуте провёл ответный мяч.

В серии буллитов у победителей отличились Куаныш Бегалин и Бекруз Пишкар. В составе украинцев свой гол забил Евгений Смоловик.

В полуфинале сборная Казахстана встретится с Мексикой, которая в четвертьфинале победила Болгарию со счётом 4:2. В другом матче ½ финала сыграют Польша и Нидерланды.

Сокка — это командная игра, похожая на мини-футбол, но с шестью игроками в команде и полем большего размера. Каждый матч состоит из двух таймов по 25 минут, а на поле, помимо вратаря, играют пять полевых игроков.