Коньки. Кубок мира. 3-й этап. Семенова стала 10-й в масс-старте в дивизионе А, другие результаты

Кубок мира по конькобежному спорту.
3-й этап.
Херенвен, Нидерланды.
Женщины.
Масс-старт.
1. Марейке Груневауд (Нидерланды) — 8.07,66.
2. Миа Килбург (США) — 8.07,92.
3. Пак Джи Ву (Южная Корея) — 8.-8,28…
10. Анастасия Семенова (Россия) — 8.25,44.
500 м.
1. Фемке Кок (Нидерланды) — 37,00.
2. Ютта Лердам (Нидерланды) — 37,36.
3. Маррит Фледдерюс (Нидерланды) — 37,53.
Командный спринт.
1. Нидерланды — 1.25,18.
2. Канада — 1.26,05.
3. Польша — 1.26,65.
Мужчины.
Масс-старт.
1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 7.24,96.
2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея) — 7.25,56.
3. Барт Холверф (Нидерланды) — 7.25,94.
500 м.
1. Джордан Штольц (США) — 33,90 (TR).
2. Еннинг де Бо (Нидерланды) — 34,10.
3. Ватару Морисигэ (Япония) — 34,30.
Командный спринт.
1. Нидерланды — 1.17,22.
2. США — 1.18,16.
3. Норвегия — 1.19,02.