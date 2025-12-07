Ричмонд
Коньки. Кубок мира. 3-й этап. Семенова стала 10-й в масс-старте в дивизионе А, другие результаты

Россиянка Анастасия Семенова заняла десятое место в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене.

Кубок мира по конькобежному спорту.

3-й этап.

Херенвен, Нидерланды.

Женщины.

Масс-старт.

1. Марейке Груневауд (Нидерланды) — 8.07,66.

2. Миа Килбург (США) — 8.07,92.

3. Пак Джи Ву (Южная Корея) — 8.-8,28…

10. Анастасия Семенова (Россия) — 8.25,44.

500 м.

1. Фемке Кок (Нидерланды) — 37,00.

2. Ютта Лердам (Нидерланды) — 37,36.

3. Маррит Фледдерюс (Нидерланды) — 37,53.

Командный спринт.

1. Нидерланды — 1.25,18.

2. Канада — 1.26,05.

3. Польша — 1.26,65.

Мужчины.

Масс-старт.

1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 7.24,96.

2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея) — 7.25,56.

3. Барт Холверф (Нидерланды) — 7.25,94.

500 м.

1. Джордан Штольц (США) — 33,90 (TR).

2. Еннинг де Бо (Нидерланды) — 34,10.

3. Ватару Морисигэ (Япония) — 34,30.

Командный спринт.

1. Нидерланды — 1.17,22.

2. США — 1.18,16.

3. Норвегия — 1.19,02.