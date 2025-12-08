Дмитрий Кузнецов: «Егоров распустил половину команды и подписал Шаха. Для чего? Я логики не вижу!»

Экс-форвард «Амкала» официально присоединился к «Броукам» 5 декабря.
До этого руководители «БроукБойз» Дмитрий Егоров и Райзен анонсировали, что ряд игроков покинут клуб в межсезонье.
"Мне непонятно, что Дима [Егоров] распускает половину команды и берет Шаха.
Из команды ушли Абра, Лева, Мура. Неизвестно, что будет дальше, но при этом подписывается Шах. Для чего?
Играл бы у меня Шахриер? Если бы не было других футболистов, то играл бы.
Я не говорю, что он мне не нравится. В сборной Медиалиги он играл слева, и тактически это было не очень хорошо.
Индивидуально один в один на пространств он легко может обыграть, да, он подвижный, техничный. Но нужно и обороняться.
Все зависит от того, в какую команду попадешь. Почему он ушел из «Амкала»? Значит, Панова что-то не устраивало?
А теперь Шаха берет команда без тренера. Тогда кого он устраивает? Видимо, устраивает в медийном плане. Но я логики не вижу!" — отметил Кузнецов.