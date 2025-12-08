Кучеров и Пойнт вернулись в состав «Тампы» после травм

Игроки примут участие в матче против «Торонто».
Пойнт пропустил 7 игр из-за повреждения. В нынешнем сезоне он провел 21 матч и набрал 11 (3+8) баллов.
В активе Кучерова 34 (12+22) очка в 25 играх. Он пропустил матч против «Айлендерс» 7 декабря.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше