50-летняя гимнастка Чусовитина: «Намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027—2028 годах отбираться на Олимпийские игры»

В июне этого года гимнастка завоевала серебро на этапе Кубка вызова в опорном прыжке.
«Я не планировала ехать в этом году на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех четырех снарядов. Сейчас хочу только тренироваться и не отвлекаться на соревнования. Я намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027—2028 годах отбираться на Олимпийские игры», — сказала Чусовитина.
Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в составе Объединенной команды, принимала участие в восьми Олимпиадах (с 1992-го по 2020 год). Но Игры-2024 в Париже гимнастка не смогла отобраться из-за травмы.
Интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она готовится к девятой Олимпиаде!