У волейболиста новосибирского «Локомотива» Сэма Деру обнаружили онкологическое заболевание

Бельгийскому волейболисту «Локомотива» Сэму Деру диагностировали онкологическое заболевание.

33-летний Деру выступает за «Локомотив» с начала текущего сезона. Ранее в России он играл в составе казанского «Зенита» и московского «Динамо». Волейболист является четырехкратным чемпионом России (2021, 2023, 2024, 2025) и трехкратным обладателем Кубка страны (2020, 2022, 2023).

"После планового обследования у Сэма Деру было диагностировано онкологическое заболевание — ему предстоит пройти курс химиотерапии. Контракт нашего доигровщика продолжает действовать, он остается в команде, вместе с нами.

Все наши мысли только о Сэме, мы молимся о его выздоровлении. Поддержим нашего игрока в этой сложной битве«, — сообщается в телеграм-канале “Локомотива”.