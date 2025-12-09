У волейболиста новосибирского «Локомотива» Сэма Деру обнаружили онкологическое заболевание

33-летний Деру выступает за «Локомотив» с начала текущего сезона. Ранее в России он играл в составе казанского «Зенита» и московского «Динамо». Волейболист является четырехкратным чемпионом России (2021, 2023, 2024, 2025) и трехкратным обладателем Кубка страны (2020, 2022, 2023).
"После планового обследования у Сэма Деру было диагностировано онкологическое заболевание — ему предстоит пройти курс химиотерапии. Контракт нашего доигровщика продолжает действовать, он остается в команде, вместе с нами.
Все наши мысли только о Сэме, мы молимся о его выздоровлении. Поддержим нашего игрока в этой сложной битве«, — сообщается в телеграм-канале “Локомотива”.