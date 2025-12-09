Ричмонд
IBU: «Считаем, что решения Конгресса об отстранении СБР и российских спортсменов приняты на веских юридических основаниях»

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что организация готова к возможному иску со стороны России в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов.

Источник: Спортс"

"Как мы уже говорили, мы считаем, что решения Конгресса IBU об отстранении Союза биатлонистов России и его спортсменов приняты на веских юридических основаниях.

В наших правилах и в Конституции IBU не прописано правило нейтрального спортсмена, и нет правила, позволяющего российским или белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях независимо от их отстраненных национальных федераций.

Если СБР предпримет дальнейшие шаги, мы хорошо подготовлены и уверены, что наши аргументы будут вынесены в Спортивном арбитражном суде", — заявил глава службы коммуникаций IBU Кристиан Уинклер.

Он отметил, что IBU пока не получал уведомлений о подачи апелляции в CAS со стороны СБР.

«По состоянию на полдень 8 декабря (по центральноевропейскому времени) IBU не получал официальных уведомлений от Спортивного арбитражного суда или Союза биатлонистов России. Однако нам известны сообщения в СМИ и заявления президента СБР», — приводит слова Уинклера «ВсеПроСпорт».

Майгуров об обращении в CAS по поводу допуска биатлонистов: «Все уже подано, ждем дату рассмотрения нашего иска. Примерно в декабре».