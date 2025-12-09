Ричмонд
Дмитрий Губерниев: «Всячески поддерживаю Коростелева. Он молодец, делает все, чтобы поехать на Олимпиаду»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил поддержку лыжнику Савелию Коростелеву.

Источник: Спортс"

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить полный недопуск российских лыжников. Спортсмены подали заявки на участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

С 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам, который является отборочным турниром на Олимпийские игр-2026. Коростелев вылетел в Давос сразу после этапа Кубка России в Тюмени, хотя его нейтральный статус еще не подтвержден.

"Молодец. Всячески его поддерживаю и этот риск. В лыжах есть молодые спортсмены и тренеры, до сих пор не понимающие суть происходящих процессов. Они думают, что за них должны были сделать то, сделать это.

А Савелий молодец, делает все, чтобы поехать на Олимпиаду. Можно пожать ему руку и пожелать всяческих удач", — сказал Губерниев.

Большое интервью Савелия Коростелева — самого заметного лыжника России эпохи изоляции.