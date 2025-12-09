Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по волейболу. 12-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Ярославичем», МГТУ встретится с «Белогорьем», другие матчи

9−10 декабря пройдут матчи 12-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Источник: Sports

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

12-й тур.

9 декабря.

Динамо Москва — Ярославич — 19.00.

Динамо-ЛО — Газпром-Югра — 19.00.

Горький — Енисей — 19.00.

МГТУ — Белогорье — 19.30.

10 декабря.

Локомотив — Факел — 15.00.

Нова — Урал — 18.00.

Зенит Санкт-Петербург — Оренбуржье — 18.30.

Зенит-Казань — Кузбасс — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 11 побед — 1 поражение (31 очко), Локомотив — 10−1 (30), Зенит Санкт-Петербург — 8−3 (26), Динамо Москва — 9−2 (26), Белогорье — 8−3 (24), Енисей — 7−4 (22), Динамо-ЛО — 7−5 (19), Нова — 5−6 (16), Газпром-Югра — 5−6 (13), Горький — 4−7 (10), Факел — 3−8 (10), Ярославич — 3−8 (10), Урал — 3−8 (10), Оренбуржье — 3−8 (9), Кузбасс — 2−9 (7), МГТУ — 1−10 (3).