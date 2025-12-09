Ангелина Мельникова: «Вижу свой путь до Лос-Анджелеса-2028. Я к 25 годам осознала, что восстановлению нужно уделять примерно такое же количество времени, как и тренировкам»

— Я вижу свой путь до Лос-Анджелеса. Но с более грамотным подходом. Необходимо уделять много времени и внимания здоровью, потому что это мой основной ресурс, который иногда страдает и в силу возраста, и в целом у гимнасток. Всегда говорю тренерам, что для меня самое главное, чтобы ничего не болело, тогда я могу выйти и сделать всё что угодно. Главное, чтобы ничего не болело. В целом, говоря о пути к Олимпиаде, я вижу его как определенный, индивидуальный, собранный под меня рабочий план с особым вниманием к здоровью. Не только физическому, но и психологическому.