Ангелина Мельникова: «Вижу свой путь до Лос-Анджелеса-2028. Я к 25 годам осознала, что восстановлению нужно уделять примерно такое же количество времени, как и тренировкам»

— Я сейчас смотрела юниорский чемпионат мира, и он меня больше впечатлил. Подрастающее поколение, которое на следующий год выходит на взрослый помост, довольно сильное. А вот те, кто выступает сейчас, не настолько, потому что в данный момент идет смена поколений. У молодежи еще нет опыта, «старички» уже вроде как уходят, в общем, сейчас происходит что-то непонятное. Плюс этот чемпионат мира был все-таки немножко попроще, потому что все после Олимпийских игр решили взять паузу.
— Но следующий чемпионат мира будет уже не такой простой. А затем они будут еще сложнее и сложнее, потому что Лос-Анджелес (где пройдет Олимпиада-2028 — Спортс«“) на горизонте. С имеющимся набором травм, проблем, многолетней усталости от гимнастической рутины — как ты видишь этот период для себя?
— Я вижу свой путь до Лос-Анджелеса. Но с более грамотным подходом. Необходимо уделять много времени и внимания здоровью, потому что это мой основной ресурс, который иногда страдает и в силу возраста, и в целом у гимнасток. Всегда говорю тренерам, что для меня самое главное, чтобы ничего не болело, тогда я могу выйти и сделать всё что угодно. Главное, чтобы ничего не болело. В целом, говоря о пути к Олимпиаде, я вижу его как определенный, индивидуальный, собранный под меня рабочий план с особым вниманием к здоровью. Не только физическому, но и психологическому.
— Есть такая фраза: в элите уже победа определяется не тем, кто как тренируется, а тем, кто как восстанавливается.
— Да, это правда. Я тоже к 25 годам осознала, что восстановлению нужно уделять примерно такое же количество времени, как и тренировкам.
— В какой ты сейчас фазе восстановления? Ты взяла паузу и начнешь подготовку к сезону позже? Мне говорили, что у вас с 5 декабря сбор.
— У нас идет сбор, я пока в легком режиме — тренируюсь, просто чтобы поддерживать форму, ничего больше. Начну активно тренироваться где-то с середины января. Пока спокойно, потому что был очень непростой период, насыщенный соревнованиями. Я морально, наверное, подустала от всякого такого давления, напряжения. И сейчас мне надо выдохнуть, отдохнуть, отвлечься от гимнастики. Забыть, что я гимнастка.
Следующий год на самом деле будет очень непростой. У нас чемпионат Европы в Хорватии, затем чемпионат мира. Вторая половина года будет ударная, — ответила Мельникова.