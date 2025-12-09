Спортивный директор FIS о выдаче нейтрального статуса лыжникам: «Надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней»

"Мы должны определить, связаны ли спортсмены с добровольной военной службой и получают ли за это деньги. Во многих странах существует воинская обязанность — она не принимается во внимание. Также нужно понимать, что мы не учитываем данные с 2014 года, а только с момента начала боевых действий [на Украине].
Спортсмены посылают нам письма по электронной почте, и мы информируем их о предстоящих процедурах. Они заполняют анкету с обязательной информацией и платят за проверку. Этой проверкой занимается сторонняя организация: она смотрит, например, что было опубликовано в соцсетях, есть ли там выражение отношения к боевым действиям", — сказала спортивный директор FIS Сандра Шпиц в интервью SVT.
— Мы надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней. Я не могу этого обещать, но может получиться.
— Если рискнете предположить, сколько российских и белорусских гонщиков будут соревноваться в Давосе в выходные?
— Пара человек, — добавила она.