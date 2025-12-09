Российская велогонщица Кожеурова сломала позвоночник на соревнованиях в Москве

«Елена попала в завал не по своей вине. К сожалению, это велоспорт, такое случается. У нее компрессионный перелом позвоночника, сейчас она находится в больнице. Пока прогнозов нет, перелом не самый страшный, надеемся, Елена через месяц вернется в строй. Сейчас пока активное восстановление. Операции на данном этапе не требуется», — сказал Хозов.