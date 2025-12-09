Ричмонд
Российская велогонщица Кожеурова сломала позвоночник на соревнованиях в Москве

Российская велогонщица Елена Кожеурова получила компрессионный перелом позвоночника.

Источник: Спортс"

Об этом сообщил Дмитрий Хозов, менеджер команды Zubov Team, за которую выступает спортсменка.

6 декабря Кожеурова попала в завал в ходе трековой гонки в Крылатском в Москве. Там проходил второй этап серии Sputnik Track от CyclingRace.

«Елена попала в завал не по своей вине. К сожалению, это велоспорт, такое случается. У нее компрессионный перелом позвоночника, сейчас она находится в больнице. Пока прогнозов нет, перелом не самый страшный, надеемся, Елена через месяц вернется в строй. Сейчас пока активное восстановление. Операции на данном этапе не требуется», — сказал Хозов.