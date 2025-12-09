Гирев об участии пловца Сомова в Enhanced Games без допинг-контроля: «Считаю эту новость сообщением о завершении им профессиональной карьеры»

Мы с Женей не виделись и не общались с юниорского периода, одним словом — давно. Поэтому воспользуюсь этим событием, чтобы передать ему привет и пожелать удачи на новом жизненном этапе. Наши пути в большом спорте уже не пересекутся, но мы наверняка встретимся вне спортивных арен", — сказал Гирев.