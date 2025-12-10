Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сибсельмашем», московское «Динамо» встретится с «Саянами» и другие матчи

10 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

Сибсельмаш — СКА-Нефтяник — 14.00.

Кузбасс — Енисей — 15.00.

Саяны — Динамо Москва — 15.00.

Уральский трубник — Водник — 17.00.

Родина — Волга — 18.30.

Старт — Динамо Казань — 18.30.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 21 очко (7 игр), Динамо Москва — 21 (8), Водник — 19 (8), Кузбасс — 13 (7), Старт — 12 (7), Уральский трубник — 12 (7), Енисей — 9 (7), Родина — 9 (6), Ак-Барс Динамо — 4 (7), Волга — 4 (7), Сибсельмаш — 3 (7), Саяны — 0 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.