Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неожиданным исходом обернулся матч соперника «Кайрата» в Лиге чемпионов

Футболисты «Интера» неожиданно уступили на своём поле «Ливерпулю» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, завершилась со счётом 0:1. Решающий гол гости забили на 88-й минуте с пенальти, который реализовал Доминик Собослаи.

«Интер» с 12 очками занимает пятое место в общей таблице Лиги чемпионов, а «Ливерпуль», набрав столько же очков, располагается на восьмой позиции.

В седьмом туре «Интер» примет дома «Арсенал» (20 января), а «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Марселем» (21 января).

Напомним, что в четвёртом туре «Интер» обыграл дома «Кайрат» со счётом 2:1.