В ФШР рассчитывают на снятие санкций с российских шахматистов: «Устав FIDE говорит, что запрещается любая дискриминация»

14 декабря на конгрессе Международной шахматной федерации (FIDE) будет обсуждаться вопрос о возвращении команды к участию в международных шахматных соревнованиях.
— Самое главное, что будет на этом онлайн-конгрессе (действительно судьбоносном для Федерации шахмат России), — решение вопроса об окончательном допуске мужской российской сборной на международные соревнования под эгидой FIDE.
Мы очень надеемся, что будет продлена и закончена традиция постепенного снятий санкций с ФШР и Шахматной федерации Белоруссии, поскольку уже были сняты санкции с детских и юношеских команд и наши шахматисты участвовали и на чемпионате мира в Колумбии, и на чемпионате мира среди школ в Вашингтоне.
Были сняты санкции с шахматистов с ограниченными возможностями здоровья, которые также успешно выступили на международных соревнованиях. Летом были сняты санкции с женской сборной, и она выиграла командный чемпионат мира.
Теперь мы надеемся, что последовательными решениями FIDE будут сняты санкции с российских и белорусских мужских сборных, чтобы позволить им участвовать в международных соревнованиях 2026 года, в том числе на Шахматной олимпиаде в Самарканде.
— На чем основываются надежды?
— Связываем их с тем, что FIDE будет следовать духу собственного устава. Поскольку мы знаем, что санкции были приняты под давлением политических обстоятельств, в то время как устав FIDE (пункт 4.4) говорит о том, что запрещается любая дискриминация. Как частных лиц, так и групп лиц, так и целых стран и федераций на основании религий, гендера, чего угодно — в том числе политических воззрений.
И именно поэтому традиции FIDE должны продолжаться. Какие бы в мире ни были политические катаклизмы, FIDE в 1924 году — более 100 лет назад — ввела основным принципом отстранение от каких-либо политических столкновений.
— Голосование будет открытым?
— Заочным, закрытым. То есть это та проблема, с которой мы столкнулись в 2024 году. Было открытое голосование, и люди, находясь под политическим давлением, просто отказались голосовать и покинули зал. Закрытое голосование дает возможность каждому высказать свою истинную позицию. Надеемся, что люди поддержат справедливость, — сказал Олейников.