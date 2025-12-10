В ФШР рассчитывают на снятие санкций с российских шахматистов: «Устав FIDE говорит, что запрещается любая дискриминация»

— Связываем их с тем, что FIDE будет следовать духу собственного устава. Поскольку мы знаем, что санкции были приняты под давлением политических обстоятельств, в то время как устав FIDE (пункт 4.4) говорит о том, что запрещается любая дискриминация. Как частных лиц, так и групп лиц, так и целых стран и федераций на основании религий, гендера, чего угодно — в том числе политических воззрений.