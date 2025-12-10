Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Кубок России. Большунов, Ардашев, Терентьев, Вокуев, Забалуев, Бакуров пробегут выступят в «разделке» на 15 км классическим стилем

11 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом мужчины пробегут классическую гонку на 15 км.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.

3-й этап.

Чусовой.

Мужчины.

15 км, классический стиль.

Начало — 10:30 по московскому времени.

Старт-лист.

33. Иван Безматерных.

46. Денис Филимонов.

49. Александр Гребенько.

54. Алексей Виценко.

55. Евгений Белов.

56. Александр Бакуров.

57. Илья Порошкин.

60. Артем Мальцев.

61. Евгений Семяшкин.

62. Александр Терентьев.

64. Илья Семиков.

65. Андрей Собакарев.

67. Данила Карпасюк.

68. Сергей Волков.

70. Ермил Вокуев.

71. Андрей Мельниченко.

72. Сергей Забалуев.

73. Константин Тиунов.

74. Александр Большунов.

75. Андрей Ларьков.

76. Павел Соловьев.

77. Илья Трегубов.

78. Денис Спицов.

79. Дмитрий Жуль.

82. Иван Якимушкин.

83. Виктор Жуль.

84. Сергей Ардашев.

Полный старт-лист здесь.