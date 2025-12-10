Риверс подписал контракт с «Индианаполисом». Он может занять третье место в списке самых возрастных квотербеков в истории НФЛ

Самым возрастным квотербеком, сыгравшим в стартовом составе в матче НФЛ, остается Том Брэди, который вышел на свой последний матч в 45 лет и 166 дней. Второй — Стив Деберг, вышедший на поле в 44 года и 279 дней. На третьем месте сейчас Винни Теставерди, сыгравший в 44 года и 26 дней.