Риверс подписал контракт с «Индианаполисом». Он может занять третье место в списке самых возрастных квотербеков в истории НФЛ

Самым возрастным квотербеком, сыгравшим в стартовом составе в матче НФЛ, остается Том Брэди, который вышел на свой последний матч в 45 лет и 166 дней. Второй — Стив Деберг, вышедший на поле в 44 года и 279 дней. На третьем месте сейчас Винни Теставерди, сыгравший в 44 года и 26 дней.
Риверсу будет 44 года и 27 дней в заключительный день регулярного сезона. Если он сыграет матч 18-го тура за «Колтс», то обойдет Теставерди и станет третьим в списке самых возрастных стартовых квотербеков в истории лиги.