Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразильский игрок в футзал Нандо: «Овечкин — главный российский спортсмен 2025-го. Он легенда не только российского хоккея, но и всего мирового спорта»

Защитник мини-футбольного клуба «Норильский Никель» Нандо назвал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом в 2025 году.

Источник: Спортс"

"Честно сказать, активно за другими видами сильно не слежу. Но могу сказать, что Александр Овечкин — главный российский спортсмен 2025 года.

Он легенда не только российского хоккея, но и всего мирового спорта", — сказал Нандо.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше