Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коростелев о Кубке мира: «Выше головы я не прыгну. Нельзя себя накручивать, нужно выйти и сделать свою работу»

Российский лыжник Савелий Коростелев поделился ожиданиями от дебюта на Кубке мира.

Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта (FIS) и сможет выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Старт является отборочным к Олимпиаде-2026.

"Классно, что дебют. Немого он задержался, конечно. Но очень приятно.

Выше головы я не прыгну. Отношусь к этому как к любому старту. Нельзя себя накручивать. Нужно выйти и сделать свою работу.

Я надеюсь, что хорошо подготовился летом. И это позволит двигаться вперед", — заявил Коростелев.

Также он рассказал о реакции лыжницы Дарьи Непряевой, которая тоже получила нейтральный статус.

«Я созвонился с ней после тренировки. Она уже была на пути, скажем так. Узнала новость, собрала чемоданы и сразу помчалась в аэропорт», — сказал Коростелев.

Лыжники возвращаются на Кубок мира! Для отбора на Олимпиаду — всего 2 гонки.