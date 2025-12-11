Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо, Амундсен и Вике, Хагстрем и Ангер, Барп и Пеллегрино выступят в коньковом командном спринте

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
3-й этап.
Давос, Швейцария.
Мужчины.
Командный спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 17.30, финала — 19.20 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Норвегия-1 (Эрик Валнес — Йоханнес Клэбо).
2. США-1 (Бен Огден — Гас Шумахер).
3. Италия-1 (Элиа Барп — Федерико Пеллегрино).
4. Норвегия-2 (Харальд Амундсен — Оскар Опстад Вике).
5. Великобритания (Эндрю Масгрэйв — Джо Дэвис).
6. Италия-2 (Давиде Грац — Мартино Каролло).
7. Франция-1 (Виктор Ловера — Реми Бурден).
8. Швеция-1 (Юхан Хагстрем — Эдвин Ангер).
9. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен — Йони Мяки).
10. Франция-2 (Ришар Жув — Жюль Шаппаз).
11. Чехия (Иржи Туз — Михал Новак).
12. Финляндия-2 (Ристоматти Хакола — Эмиль Лиекари).
13. Швейцария-1 (Ноэ Наэфф — Яник Рибли).
14. США-2 (Люк Джагер — Джей Си Шунмейкер).
15. Швеция-2 (Эмиль Даниэльссон — Антон Гран).
Полный старт-лист — на сайте FIS.
