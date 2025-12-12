Кубок чемпионов по регби. «Лестер» сыграет с «Ленстером», «Стормерс» против «Ла-Рошель», другие матчи

Кубок чемпионов по регби.
Групповой этап.
2-й тур.
Группа 1.
13 декабря.
Клермон (Франция) — Сэйл Шаркс (Англия) — 18.15.
Шаркс (ЮАР) — Сарацины (Англия) — 18.15.
Глазго (Шотландия) — Тулуза (Франция) — 23.00.
Положение в группе: Тулуза — 5 очков (1 игра), Сарацины — 5 (1), Глазго — 5 (1), Сэйл Шаркс — 1 (1),, Шаркс — 0 (1), Клермон — 0 (1).
Группа 2.
13 декабря.
Манстер (Ирландия) — Глостер (Англия) — 20.30.
14 декабря.
Кастр (Франция) — Эдинбург (Шотландия) — 16.00.
Тулон (Франция) — Бат (Англия) — 18.15.
Положение в группе: Бат — 5 (1), Глостер — 5 (1), Эдинбург — 5 (1), Тулон — 0 (1),, Кастр — 0 (1), Манстер (Ирландия) — 0 (1).
Группа 3.
12 декабря.
Лестер (Англия) — Ленстер (Ирландия) — 23.00.
13 декабря.
Стормерс (ЮАР) — Ла-Рошель (Франция) — 16.00.
14 декабря.
Арлекины (Англия) — Авирон Байонн (Франция) — 16.00.
Положение в группе: Ла-Рошель — 5 (1), Ленстер — 5 (1), Стормерс — 4 (1), Арлекины — 1 (1), Авирон Байонн — 0 (1), Лестер — 0 (1).
Группа 4.
13 декабря.
Бордо (Франция) — Скарлетс (Уэльс) — 20.30.
14 декабря.
Нортгемптон (Англия) — Буллс (ЮАР) — 18.15.
Бристоль (Англия) — Сексьон Палуаз (Франция) — 20.30.
Положение в группе: Бордо — 5 (1), Нортгемптон — 5 (1), Бристоль — 4 (1), Скарлетс — 1 (1), Буллс — 1 (1), Сексьон Палуаз — 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.