Кубок чемпионов по регби. «Лестер» сыграет с «Ленстером», «Стормерс» против «Ла-Рошель», другие матчи

С 12 по 14 декабря пройдет второй тур Кубка чемпионов по регби.

Источник: Спортс"

Кубок чемпионов по регби.

Групповой этап.

2-й тур.

Группа 1.

13 декабря.

Клермон (Франция) — Сэйл Шаркс (Англия) — 18.15.

Шаркс (ЮАР) — Сарацины (Англия) — 18.15.

Глазго (Шотландия) — Тулуза (Франция) — 23.00.

Положение в группе: Тулуза — 5 очков (1 игра), Сарацины — 5 (1), Глазго — 5 (1), Сэйл Шаркс — 1 (1),, Шаркс — 0 (1), Клермон — 0 (1).

Группа 2.

13 декабря.

Манстер (Ирландия) — Глостер (Англия) — 20.30.

14 декабря.

Кастр (Франция) — Эдинбург (Шотландия) — 16.00.

Тулон (Франция) — Бат (Англия) — 18.15.

Положение в группе: Бат — 5 (1), Глостер — 5 (1), Эдинбург — 5 (1), Тулон — 0 (1),, Кастр — 0 (1), Манстер (Ирландия) — 0 (1).

Группа 3.

12 декабря.

Лестер (Англия) — Ленстер (Ирландия) — 23.00.

13 декабря.

Стормерс (ЮАР) — Ла-Рошель (Франция) — 16.00.

14 декабря.

Арлекины (Англия) — Авирон Байонн (Франция) — 16.00.

Положение в группе: Ла-Рошель — 5 (1), Ленстер — 5 (1), Стормерс — 4 (1), Арлекины — 1 (1), Авирон Байонн — 0 (1), Лестер — 0 (1).

Группа 4.

13 декабря.

Бордо (Франция) — Скарлетс (Уэльс) — 20.30.

14 декабря.

Нортгемптон (Англия) — Буллс (ЮАР) — 18.15.

Бристоль (Англия) — Сексьон Палуаз (Франция) — 20.30.

Положение в группе: Бордо — 5 (1), Нортгемптон — 5 (1), Бристоль — 4 (1), Скарлетс — 1 (1), Буллс — 1 (1), Сексьон Палуаз — 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.