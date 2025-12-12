Лыжи. Кубок мира. Непряева, Сундлинг, Шистад, Хагстрем, Диггинс, Далквист, Сван пробегут коньковый спринт

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
3-й этап.
Давос, Швейцария.
Женщины.
Спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 15:45, финала — 18:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
2. Надин Фендрих (Швейцария).
4. Ане Стенсет (Норвегия).
6. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).
8. Моа Илар (Швеция).
10. Джесси Диггинс (США).
12. Лаура Гиммлер (Германия).
14. Йонна Сундлинг (Швеция).
16. Йоханна Хагстрем (Швеция).
18. Колетта Ридзек (Германия).
20. Майя Далквист (Швеция).
22. Матильде Мирвол (Норвегия).
26. Эмма Рибом (Швеция).
28. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
30. Линн Сван (Швеция).
36. Дарья Непряева (Россия).
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе.