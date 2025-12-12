Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Вике, Эвенсен выступят в коньковом спринте

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
3-й этап.
Давос, Швейцария.
Мужчины.
Спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 16:15, финала — 18:40 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
2. Лаури Вуоринен (Финляндия).
7. Антон Гран (Швеция).
10. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
12. Эрик Валнес (Норвегия).
14. Оскар Опстад Вике (Норвегия).
15. Ришар Жув (Франция).
16. Эвен Нортуг (Норвегия).
17. Йони Мяки (Финляндия).
20. Бен Огден (США).
25. Яник Рибли (Швейцария).
26. Жюль Шаппаз (Франция).
27. Эдвин Ангер (Швеция).
28. Ансгар Эвенсен (Норвегия).
29. Люка Шанава (Франция).
30. Федерико Пеллегрино (Италия).
54. Савелий Коростелев (Россия).
