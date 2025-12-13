Горнолыжница Гизин перенесла две операции после падения на тренировке

Накануне швейцарская спортсменка упала на тренировке по скоростному спуску в рамках этапа Кубка мира в Санкт-Морице. Гизин доставили вертолетом в местную больницу, но из-за сложности полученных травм перевели в Цюрих.
"Две операции на шейном отделе позвоночника и правом запястье прошли успешно. Я получил от нее голосовое сообщение, она выглядела очень позитивно. Она проанализировала ситуацию и пожелала команде всего наилучшего. В сложившихся обстоятельствах она чувствует себя хорошо.
Операцию на колене еще не проводили, нужно пройти дальнейшие обследования. Она все еще находится в клинике Хирсланден в Цюрихе. Не могу сказать, как долго ей предстоит там быть", — рассказал тренер женской команды Беат Чуор в интервью Blick.