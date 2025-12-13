Крамер о Коростелеве на Кубке мира в Давосе: «Давление огромное. Надеюсь, он сможет показать все, на что способен»

— Почему? Потому что сейчас он здесь один, и я знаю его давно. И раз принято решение, что ему разрешено стартовать, мое личное мнение — это хорошо. Пока у него никого нет, мы помогаем ему. Почему бы и нет — он один, и мы немного содействуем. Пока сервисмена здесь нет, мы помогаем ему на тренировках.