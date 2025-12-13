Чемпионат России по волейболу (жен). 14-й тур. «Динамо-Метар» сыграет с «Заречьем-Одинцово», казанское «Динамо» против «Протона», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
14-й тур.
13 декабря.
Динамо-Метар — Заречье-Одинцово — 15.00.
Динамо Казань — Протон — 16.00.
14 декабря.
Уралочка — Ленинградка — 15.00.
Динамо Москва — Корабелка — 17.30.
Локомотив — Минчанка — 19.00.
15 декабря.
Омичка — Енисей — 16.00.
Тулица — Динамо Краснодар — 17.00.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 12 побед — 1 поражение (36 очков), Заречье-Одинцово — 10−3 (30), Уралочка — 8−4 (27), Локомотив — 8−5 (24), Ленинградка — 8−5 (23), Динамо Москва — 7−6 (21), Корабелка — 7−6 (20), Омичка — 6−7 (19), Протон — 6−7 (18), Тулица — 5−8 (16), Динамо-Метар — 5−8 (12), Динамо Краснодар — 3−10 (9), Енисей — 3−9 (8), Минчанка — 2−11 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.