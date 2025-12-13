Ричмонд
Чемпионат России по футзалу. 14-й тур. «Норильский никель» сыграет с ЛКС, КПРФ встретится с «Факелом» и другие матчи

13−14 декабря в российской Суперлиге по футзалу пройдут матчи 14-го тура.

Источник: Sports

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.

14-й тур.

Первые матчи.

13 декабря.

ИрАэро — Ухта — 10.30.

Сибиряк — Синара — 11.00.

Норильский никель — ЛКС — 12.00.

Газпром-Югра — Новая генерация — 13.00.

Факел — КПРФ — 13.00.

Тюмень — Кристалл — 13.30.

Вторые матчи.

14 декабря.

ИрАэро — Ухта — 10.30.

Сибиряк — Синара — 11.00.

Факел — КПРФ — 11.00.

Норильский никель — ЛКС — 12.00.

Газпром-Югра — Новая генерация — 13.00.

Тюмень — Кристалл — 13.30.

Турнирное положение: Норильский никель — 56 очков (24 игры), КПРФ — 53 (24), Газпром-Югра — 51 (24), Тюмень — 44 (24), Ухта — 43 (22), Торпедо — 41 (24), Синара — 39 (24), Кристалл — 35 (24), Новая генерация — 27 (24), ИрАэро — 27 (24), ЛКС — 23 (24), Факел-ГТС — 19 (24), Сибиряк — 10 (24).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.