Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», «Уральский трубник» против московского «Динамо» и другие матчи

13 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

СКА-Нефтяник — Кузбасс — 6.00.

Саяны — Водник — 9.00.

Енисей — Сибсельмаш — 11.00.

Уральский трубник — Динамо Москва — 11.00.

Динамо Казань — Родина — 13.00.

Старт — Волга — 13.00.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 24 очка (8 игр), Динамо Москва — 24 (9), Водник — 19 (9), Кузбасс — 16 (8), Старт — 15 (8), Уральский трубник — 15 (8), Родина — 12 (7), Енисей — 9 (8), Ак-Барс Динамо — 4 (4), Волга — 4 (8), Сибсельмаш — 3 (8), Саяны — 0 (9).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.