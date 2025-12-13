Анастасия Таталина: «В моем лексиконе нет слова “страшно”, я всегда уверена в себе, и все внимание на моей цели. А цель моя — олимпийское золото»

— В моем лексиконе нет слова «страшно». Я всегда уверена в себе, и все внимание на моей цели. А цель моя — олимпийское золото. Я на самом деле очень жду возвращения в мировой спорт. Думаю, что с программой, которую я готовлю, у меня есть шансы пройти отбор. Да, это непросто. Но я к этому готовлюсь. Когда я еду на соревнования, то у меня нет задачи попасть в топ-20. Я всегда хочу быть первой. Этот настрой мне помогает в том числе психологически, — сказала Таталина.