Россияне не выступят на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Латвии

Получившие нейтральный статус российские скелетонисты и бобслеисты не смогут выступить на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия).

Источник: Спортс"

Об рассказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов. Соревнования пройдут с 18 по 21 декабря, они входят в список квалификационных к Олимпиаде-2026.

«Я думаю, что скелетонисты возобновят свои выступления в начале января в Китае на этапе Азиатского кубка. На этап Кубка мира в Сигулде мы не сможем поехать, потому что по латвийским законам спортсмены с российскими паспортами не имеют права выступать в этой стране», — сообщил Пегов.

Ранее нейтральный статус получили бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

«Что касается отбора на Олимпиаду, то мы сейчас об этом не думаем. Нам важнее сейчас вернуться на международную арену и показать там наши лучшие результаты. Я не хочу забегать вперед, но поверьте моим словам — вы еще увидите нас на Олимпиаде. Как мы туда попадем? Объясню, когда придет время», — заявил Пегов.