Роднина об отстранении России: «Это не упущение, а сознательная политика Баха. О каких-то президентах мы можем говорить с большим уважением, но не о нем»

Также надо отметить работу и стремление нашего министра спорта Михаила Дегтярева, потому что это одна из основных тем, которую он анонсировал, когда возглавлял министерство. И мы уже видим результаты! Однозначно, стоит отметить работу Дегтярева, потому что не просто так МОК принял такое решение. Определенная настойчивость, требования, судебные процессы подтолкнули МОК к этому постановлению", — сказала Роднина.