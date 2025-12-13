Ричмонд
Бетербиев отреагировал на победу друга Головкина нокаутом

Известный российский боксёр, экс-абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев в интервью «Чемпионату» высказался о победе Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым и его триумфе в бою за титул.

Источник: Depositphotos

Известный российский боксёр, экс-абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев в интервью «Чемпионату» высказался о победе Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым и его триумфе в бою за титул регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе, сообщают Vesti.kz.

«Хорошие впечатления от выступления. А какими они ещё могут быть, если есть победа? Да, чуть-чуть повозился, но всё равно красиво закончил бой. Пулев — очень опытный боксёр. Хорошая победа в копилку Мурата Гассиева», — заявил Бетербиев.

Напомним, Гассиев завершил поединок досрочно, нокаутировав опытного болгарина в шестом раунде, благодаря чему вновь заявил о себе на высшем уровне супертяжёлого дивизиона.

Отметим, что Гассиев поддерживает дружеские отношения с казахстанской легендой Геннадием Головкиным. В своё время оба тренировались в одном зале под руководством Абеля Санчеса, от которого позже ушли.