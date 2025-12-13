Бетербиев отреагировал на победу друга Головкина нокаутом

«Хорошие впечатления от выступления. А какими они ещё могут быть, если есть победа? Да, чуть-чуть повозился, но всё равно красиво закончил бой. Пулев — очень опытный боксёр. Хорошая победа в копилку Мурата Гассиева», — заявил Бетербиев.