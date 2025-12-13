Губерниев назвал лучшего спортсмена России в 2025 году: «Самый простой ответ»

«Лучший российский спортсмен 2025 года? Самый простой ответ — это Овечкин. Хотя Александр — лицо российского спорта за границей. Еще не будем забывать про Захара Петрова, Ангелину Мельникову, Яну Егорян, всех наших пловцов, синхрониста Сашу Мальцева, Яну Бурлакову. В этом году у нас было много героев в спорте, не хотел бы кого-то из них выделять. Но Александр Овечкин и его рекорд стоят особняком», — заявил Губерниев в интервью Metaratings.ru.