Губерниев назвал Овечкина спортсменом года в России: «Александр — лицо российского спорта за границей. У нас много героев, но его рекорд стоит особняком»

"Лучший российский спортсмен 2025 года? Самый простой ответ — это Овечкин. Хотя Александр — лицо российского спорта за границей. Еще не будем забывать про Захара Петрова, Ангелину Мельникову, Яну Егорян, всех наших пловцов, синхрониста Сашу Мальцева, Яну Бурлакову.
В этом году у нас было много героев в спорте, не хотел бы кого-то из них выделять. Но Александр Овечкин и его рекорд стоят особняком", — заявил Дмитрий Губерниев.
