Дарья Непряева: «Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось»

Она заняла 37-е место в коньковом спринте.
"С дебютом на Кубке мира меня.
Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось.
Приехав сюда позавчера из Чусового и выйдя покататься всего один раз, без каких-либо специальных работ (последняя скоростная работа была на масс-старте в Тюмени), я знатно «прикурила» — так тяжело мне еще не было.
Старт на высоте 1600 метров, быстрый снег, сильные соперницы — все новое и невероятно интересное. Это огромный рост и настоящий скачок вперед.
Сегодня я стала сильнее, чем вчера", — написала Непряева.