Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарья Непряева: «Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось»

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась впечатлениями от выступления на Кубке мира в Давосе.

Она заняла 37-е место в коньковом спринте.

"С дебютом на Кубке мира меня.

Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось.

Приехав сюда позавчера из Чусового и выйдя покататься всего один раз, без каких-либо специальных работ (последняя скоростная работа была на масс-старте в Тюмени), я знатно «прикурила» — так тяжело мне еще не было.

Старт на высоте 1600 метров, быстрый снег, сильные соперницы — все новое и невероятно интересное. Это огромный рост и настоящий скачок вперед.

Сегодня я стала сильнее, чем вчера", — написала Непряева.