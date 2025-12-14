Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джон Сина ушел из рестлинга

Американец Джон Сина завершил карьеру рестлера. Об этом сообщается на сайте организации World Wrestling Entertainment (WWE), под эгидой которой он провел последний бой.

Источник: AP 2024

48-летний Сина встречался с Гюнтером на турнире WWE Saturday Night’s Main Event XLII в Вашингтоне, проиграв удушающим приемом. После этого он объявил об уходе из рестлинга.

Сина объявил о намерении уйти из спорта год назад. В течение этого времени он проводил прощальное турне, завершившееся турниром в Вашингтоне.

Американец считается одним из величайших рестлеров в истории. Сина начал карьеру в 1999 году, а в WWE выступал с 2002-го. Он является 17-кратным чемпионом мира.

Кроме того, Сина — успешный голливудский актер. Он снимался в двух частях франшизы «Форсаж», фильмах «Здравствуй, папа, Новый год!», «Супермен», а также сериале «Миротворец».