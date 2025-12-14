Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бьёшь как я». Легионер «Кайрата» пошутил над промахом блогера

Полузащитник «Кайрата» Валерий Громыко оказался весьма самоироничным человеком. В последнее время он часто подвергался критике, особенно за неточные удары в Лиге чемпионов.

Источник: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов

Теперь он отреагировал на промах известного блогера Артура Аскарулы, сообщают Vesti.kz.

Артур, более известный как Archibalt, выложил видео с торжественного момента по определению пола будущего ребёнка — Gender party. Мероприятие прошло на «Центральном» стадионе в Алматы. Чтобы узнать пол малыша, блогеру было необходимо забить гол.

Однако первая попытка была смазана из-за того, что он поскользнулся, а со второго удара он пробил в перекладину, что вызвало смех родных и близких за кадром. В конечном итоге из-за ворот всё же появился синий дым, который указал на то, что у Артура и его супруги родится сын.

Громыко одним из первых отреагировал на это видео, прокомментировав его следующим образом:

«Поздравляю! Видно удар профессионала, бьёшь прям как я ?», — написал белорусский полузащитник.

Отметим, что в 2025 году Громыко провёл 41 игру за «Кайрат» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и семью ассистами. Также он был признан лучшим футболистом года в Беларуси.

Покинувший «Кайрат» Заруцкий подписал контракт с новым клубом.