«Бьёшь как я». Легионер «Кайрата» пошутил над промахом блогера

Теперь он отреагировал на промах известного блогера Артура Аскарулы, сообщают Vesti.kz.
Артур, более известный как Archibalt, выложил видео с торжественного момента по определению пола будущего ребёнка — Gender party. Мероприятие прошло на «Центральном» стадионе в Алматы. Чтобы узнать пол малыша, блогеру было необходимо забить гол.
Однако первая попытка была смазана из-за того, что он поскользнулся, а со второго удара он пробил в перекладину, что вызвало смех родных и близких за кадром. В конечном итоге из-за ворот всё же появился синий дым, который указал на то, что у Артура и его супруги родится сын.
Громыко одним из первых отреагировал на это видео, прокомментировав его следующим образом:
«Поздравляю! Видно удар профессионала, бьёшь прям как я ?», — написал белорусский полузащитник.
Отметим, что в 2025 году Громыко провёл 41 игру за «Кайрат» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и семью ассистами. Также он был признан лучшим футболистом года в Беларуси.
