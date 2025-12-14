«По итогам дискуссии решено, что результаты обоих голосований являются действительными». FIDE обратится в МОК за консультацией по вопросу допуска россиян

Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Сегодня в ходе заседания генассамблеи FIDE делегаты поддержали и полный (с флагом и гимном), и частичный (в нейтральном статусе) допуск россиян. Окончательное решение принято не было.
"В голосовании по пункту, связанному со снятием ограничений с федераций шахмат России и Беларуси, принял участие 141 делегат. Вначале им предстояло выбрать формат голосования: большинством голосов была избрана закрытая форма (65 голосов — за, 48 — против, не участвовало / недействительно — 19, воздержались — 9).
Далее на голосование был поставлен вопрос о полном снятии санкций с федераций шахмат России и Беларуси с позволением игрокам из данных стран участвовать в соревнованиях под эгидой FIDE (личных и командных) с использованием всех национальных символов.
В результате закрытого онлайн-голосования 61 делегат проголосовал за, 51 — против, 14 воздержались, 15 не участвовало (недействительно).
Затем делегатам следовало проголосовать за или против решения Совета FIDE относительно ограничений, относящихся к федерациям шахмат России и Беларуси.
69 делегатов проголосовали за, 40 — против, 15 воздержались, 17 не участвовало (недействительно).
По итогам длительной дискуссии было решено, что результаты обоих голосований являются действительными, и FIDE обратится в МОК за консультацией", — говорится в сообщении пресс-службы ФШР.