Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«По итогам дискуссии решено, что результаты обоих голосований являются действительными». FIDE обратится в МОК за консультацией по вопросу допуска россиян

Международная федерация шахмат (FIDE) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) за консультацией по вопросу допуска российских шахматистов.

Источник: Спортс"

Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Сегодня в ходе заседания генассамблеи FIDE делегаты поддержали и полный (с флагом и гимном), и частичный (в нейтральном статусе) допуск россиян. Окончательное решение принято не было.

"В голосовании по пункту, связанному со снятием ограничений с федераций шахмат России и Беларуси, принял участие 141 делегат. Вначале им предстояло выбрать формат голосования: большинством голосов была избрана закрытая форма (65 голосов — за, 48 — против, не участвовало / недействительно — 19, воздержались — 9).

Далее на голосование был поставлен вопрос о полном снятии санкций с федераций шахмат России и Беларуси с позволением игрокам из данных стран участвовать в соревнованиях под эгидой FIDE (личных и командных) с использованием всех национальных символов.

В результате закрытого онлайн-голосования 61 делегат проголосовал за, 51 — против, 14 воздержались, 15 не участвовало (недействительно).

Затем делегатам следовало проголосовать за или против решения Совета FIDE относительно ограничений, относящихся к федерациям шахмат России и Беларуси.

69 делегатов проголосовали за, 40 — против, 15 воздержались, 17 не участвовало (недействительно).

По итогам длительной дискуссии было решено, что результаты обоих голосований являются действительными, и FIDE обратится в МОК за консультацией", — говорится в сообщении пресс-службы ФШР.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше