Тур Месси по Индии завершился в Нью-Дели. Форвард «Интер Майами», Суарес и Де Поль получили футболки сборной страны по крикету, встретились с министром

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины в Нью-Дели встретился с председателем совета директоров Международного совета крикета (ICC) Джеем Шахом. На встрече, которая прошла на стадионе имени Аруна Джейтли, вмещающем более 35 тысяч зрителей, также присутствовали футболисты «Интера» Луис Суарес и Родриго Де Поль, главный министр Дели Реха Гупта и Рохан Джейтли и президент Крикетной ассоциации Дели Рохан Джейтли.