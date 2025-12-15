Ричмонд
Боте, Симон, Брезаз-Буше, Перро, Фийон-Майе, Лежен, Жаклен вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Анси, который пройдет с 18 по 21 декабря.

Сборная Франции.

Мужчины.

Эрик Перро.

Эмильен Жаклен.

Кентен Фийон-Майе.

Фабьен Клод.

Оскар Ломбардо.

Валентен Лежен.

Женщины.

Лу Жанмонно.

Жюстин Брезаз-Буше.

Осеан Мишлон.

Пола Боте.

Камий Бене.

Жюлия Симон.

Жанна Ришар (только масс-старт).