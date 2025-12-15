Боте, Симон, Брезаз-Буше, Перро, Фийон-Майе, Лежен, Жаклен вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси

Сборная Франции.
Мужчины.
Эрик Перро.
Эмильен Жаклен.
Кентен Фийон-Майе.
Фабьен Клод.
Оскар Ломбардо.
Валентен Лежен.
Женщины.
Лу Жанмонно.
Жюстин Брезаз-Буше.
Осеан Мишлон.
Пола Боте.
Камий Бене.
Жюлия Симон.
Жанна Ришар (только масс-старт).
Стал известен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Анси, который пройдет с 18 по 21 декабря.
